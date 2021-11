Tranh cãi gay gắt xung quanh tình huống leader boygroup nhà HYBE bị cười chê vì thiếu kiến thức cơ bản: Mỹ là một nước... Châu Âu

Mỹ là một quốc gia thuộc Châu Mỹ hay nói cụ thể hơn là Bắc Mỹ - đây là một kiến thức địa lý rất cơ bản mà tất cả mọi người đều đã được học từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chính vì vậy, câu nói của Jungwon đã tạo ra một làn sóng tranh cãi gay gắt khi cộng đồng mạng Hàn Quốc được yêu cầu bỏ phiếu nói lên ý kiến của mình. Có sự chênh lệch rất lớn trong kết quả bỏ phiếu với hơn 700 netizen nhấn vote up cho rằng đây là kiến thức cơ bản không thể nhầm lẫn, trong khi chỉ có hơn 60 netizen nhấn vote down khẳng định cũng có thể có người không biết thông tin này và điều đó hoàn toàn không có gì đáng trách.

Trước những ý kiến bênh vực Yang Jungwon, một số netizen Hàn thậm chí còn thử thay đổi bối cảnh để chứng minh tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Theo luồng ý kiến chỉ trích leader của ENHYPEN, câu hỏi "Mỹ cũng thuộc Châu Âu đúng không?" cũng gây sốc chẳng khác nào "Chữ Hangul là do tướng quân Lee Soon Shin tạo ra đúng không?" bởi cả 2 đều là những kiến thức cơ bản mà người Hàn Quốc đã được học từ khi còn nhỏ (chữ Hangul do vua Sejeong tạo ra), đến mức kể cả khi nam thần tượng đã lên tiếng đính chính 1 giây sau đó thì nhiều người vẫn cảm thấy rất khó thông cảm.

- "Dù có đính chính đi chăng nữa thì cũng có hơi.... Nói thật thì Mỹ có thuộc Châu Âu hay không là một kiến thức quá cơ bản đến mức chẳng cần đến 1 giây suy nghĩ mới có thể tìm ra được câu trả lời. Tình huống này như kiểu "Chữ Hangul là do tướng quân Lee Soon Shin tạo ra đúng không? (1 giây sau) - Thì ra là không phải" vậy đó"

- "Đây là cái nhóm có người viết "담백질" thay vì "단백질" đúng không? ㅋㅋㅎㅋㅎㅋㅎ"

- "Không nhưng mà fan cứ bảo đính chính rồi lại càng khiến tôi thấy buồn cười hơn ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Thật sự là đọc xong chỉ muốn thốt lên "Kiến thức này mà có thể nhầm lẫn được á...?" thôi"

- "Chỉ 1 giây sau đó Yang Jungwon đã đính chính luôn rồi nhé, cái gì mà thiếu kiến thức chứ ㅋㅋㅋㅋㅋ"

- "Nhầm lẫn một kiến thức cơ bản như vậy á... Có hơi khó hiểu đấy. Làm sao có thể không biết Mỹ thuộc châu nào được nhỉ?"