Tranh cãi clip Sơn Tùng ‘nhá hàng’ sản phẩm mới

Your browser does not support the video tag. Sơn Tùng "nhá hàng" MV mới "Making My Way".

Trên trang facebook cá nhân, Sơn Tùng đăng tải đoạn video ngắn ngồi trong phòng thu và thưởng thức đoạn nhạc trong MV mới Making My Way sẽ ra mắt vào lúc 0h ngày 5/5 tới đây. Đoạn video nhận được 209 nghìn lượt thích, 19 nghìn bình luận và hơn 7 nghìn lượt chia sẻ. Cũng đoạn video này đăng trên trang Instagram thu hút 127.512 lượt thích.

Sơn Tùng "gây bão" ngay khi "nhá hàng" MV "Making My way"

Một fan không hiểu là đùa hay thật comment: "Nhạc gì mà nghe dở vậy sếp". Lập tức, có hàng trăm comment phản hồi lại nhận xét này.



Phản hồi ngược chiều của fan.

Sự trở lại sau 1 năm "There's no one at all" bị gỡ bỏ

Đây là sản phẩm âm nhạc mới nhất của Sơn Tùng, đánh dấu 1 năm sau khi MV There's No One At All vừa ra mắt vài ngày đã bị gỡ bỏ do nội dung tiêu cực đến giới trẻ.

MV There's No One At All ra mắt tối ngày 28/4/2022 bằng 100% ngôn ngữ tiếng Anh thì đến ngày 29/4, Cục PTTH & TTĐT yêu cầu Youtube chặn và gỡ bỏ MV. Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng nhận thấy rằng MV truyền tải thông tin tiêu cực, không phù hợp với bối cảnh xã hội, không có tính giáo dục bởi nhiều cảnh đập phá, bạo lực và kết thúc bằng hình ảnh tiêu cực. Điều này sẽ tác động tiêu cực và lệch lạc đối với suy nghĩ của trẻ em, nhất là trong bối cảnh có nhiều trẻ em tự tử vì trầm cảm.

Việc MV bị gỡ khỏi Youtube có thể khiến Sơn Tùng mất đi một khoản tiền quảng cáo đáng kể. Cụ thể, MV Theres No One At All đã đạt hơn 6 triệu lượt xem. Theo ước tính từ chuyên trang Social Blade, số lượt xem này có thể mang lại cho Sơn Tùng M-TP khoảng từ 3.800 USD – 24.560 USD (khoảng 87 triệu đồng – 563 triệu đồng).