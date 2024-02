Tranh cãi clip Dương Mịch để nhân viên đầu trần, ướt dưới mưa

Ngày 26/2, China Times đưa tin Dương Mịch vướng tranh cãi lớn sau khi video cô có thái độ ích kỷ và vô tâm với trợ lý được đăng tải lên mạng xã hội. Trong clip, nữ diễn viên bước ra khỏi xe và tiến lại chỗ nữ trợ lý đang đứng đợi để lấy ô.

Sau khi cầm ô, Dương Mịch chỉ che mưa cho mỗi cô và đi thẳng 1 mạch vào trường quay. Cô không đoái hoài gì đến nữ nhân viên đang đầu trần, lẽo đẽo chạy theo sau mình dưới mưa.

Sau khi video được lan truyền, nhiều người đặt câu hỏi vì sao Dương Mịch lại đi một mình mà không đợi nữ trợ lý để cả 2 cùng che chung ô. Họ chỉ trích minh tinh 8X vô cảm, ích kỷ và xem thường nhân viên cấp thấp.