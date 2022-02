Tranh cãi chuyện ăn mực sống: Là tàn nhẫn hay tinh hoa ẩm thực?

Your browser does not support the video tag.

Tranh cãi chuyện ăn mực sống bị chỉ trích: Là tàn nhẫn hay tinh hoa ẩm thực?

Cụ thể, đây là món mực sống được cho là của một địa phương ở Thái Lan. Khi ăn món này, người ta sẽ dùng những chiếc cốc cao đựng gia vị có rất nhiều ớt cay. Sau đó, những con mực (có vẻ là mực ống) còn sống nguyên được thả vào.