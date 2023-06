Tranh cãi câu hỏi tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT có 2 đáp án đúng

Tương tự, câu 18 của mã đề 401 cũng gây tranh cãi, với yêu cầu điền từ vào chỗ trống: The journalist is talking about having a new______ published in the local newspaper next week.

Bốn gợi ý đáp án gồm: A. editor; B. documentary; C. cartoon; D. article. Thí sinh chọn C hay D đều đúng.

Article - bài báo (đáp án D) phù hợp với chủ thể là "journalist". Dù vậy, đáp án C - cartoon (tranh biếm họa/tranh hài/truyện tranh) cũng có thể phù hợp với "published in the local newspaper". Đây là một trong nhiều mục thường xuất hiện trong các tờ báo nước ngoài. Do đó, đáp án "cartoon" nghe có vẻ không thuận nhưng hoàn toàn không sai về cả nội dung và ngữ pháp.