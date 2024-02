Nữ diễn viên người Mỹ Anne Hathaway (41 tuổi) đang bị cho là ứng xử thô lỗ với fan, sau khi một đoạn clip cho thấy cảnh Anne tương tác với một nhóm fan bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn clip cho thấy Anne Hathaway từ chối chụp ảnh với một nhóm fan khi đang chuẩn bị bước vào xe hơi.

Clip được ghi lại hồi năm 2022 khi Anne Hathaway bước ra khỏi show thời trang của nhà mốt Valentino tổ chức ở Italia. Trong clip, Anne vừa nói vừa thực hiện động tác yêu cầu nhóm fan đang rất phấn khích hãy giữ trật tự.



Nữ diễn viên người Mỹ Anne Hathaway (41 tuổi) đang bị cho là ứng xử thô lỗ với fan (Ảnh: Page Six).

Your browser does not support the video tag.

Tranh cãi cách ứng xử của minh tinh Anne Hathaway với fan (Video: modestoiiibanzon/Daily Mail).

Nữ diễn viên Hollywood nói: "Tôi không thể chụp ảnh với mọi người. Nhưng tôi sẽ đứng đây và vẫy tay nếu các bạn muốn chụp ảnh tôi. Tôi không thể ký tặng các bạn được, có quá đông người. Tôi rất xin lỗi. Nhưng tôi vẫn muốn các bạn có chút kỷ niệm, nên nếu các bạn muốn, tôi sẽ đứng đây và vẫy tay để các bạn chụp ảnh tôi. Cảm ơn vì đã thấu hiểu".

Nữ diễn viên giải thích thêm với các fan rằng cô không thể chụp ảnh với riêng một fan nào, bởi cô không có đủ thời gian để chụp hình riêng với từng fan trong nhóm.