Trang Trần bóc tiểu tam 3 con thủ đoạn, dân mạng đoán già đoán non

Theo Trang Trần, phá hoạt gia đình người khác là vấn nạn rất khủng khiếp, phải gọi là "đạo đức suy đồi".

Clip: Trang Trần kể chuyện nữ ca sĩ Vbiz 2 lần làm tiểu tam.

Khi Trang Trần phanh phui thủ đoạn trơ trẽn của tiểu tam Vbiz, dân mạng cũng thi nhau đoán già đoán non nhân vật được cựu mẫu nhắc tới.

Nhiều người hoài nghi nhân vật đó là một nữ ca sĩ thời gian qua vướng "phốt" giật chồng.

Phần mô tả của Trang Trần có khá nhiều điểm tương đồng với đời tư cô ca sĩ này. Theo đó, cô này có 2 mặt con với người tình cũ, sau này tiếp tục có bầu với một người đàn ông khác và bị phía chính thất "bóc phốt" người thứ ba.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán một chiều của dân mạng. Người ấy là ai thì chỉ Trang Trần biết, và khi cô nói đích danh thì dư luận mới rõ ràng.

