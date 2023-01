Trắng tay tại Quả cầu vàng, "Avatar 2" vẫn làm được điều mọi phim mơ ước

Ngày 11/1, Avatar: The way of water (Avatar: Dòng chảy của nước) đã thất bại trước The Fabelmans trong hạng mục Phim điện ảnh chính kịch xuất sắc của lễ trao giải Quả cầu vàng 2023.

Kịch bản The Fabelmans lấy cảm hứng từ tuổi thơ của đạo diễn Steven Spielberg, người lớn lên ở Arizona thời kỳ hậu Thế chiến II. Steven Spielberg - đạo diễn của The Fabelmans cũng giành luôn giải Đạo diễn xuất sắc. Đây là giải Quả cầu vàng thứ ba trong sự nghiệp của ông.