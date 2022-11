Trang phục Võ Hoàng Yến diễn vedette ở VIFW bị nghi đạo nhái

Từ chiếc đầm đen điểm kết hạt lấp lánh tạo nên sự kiêu sa, huyền bí kết hợp với áo choàng lông và mũ vành cá tính chỉ sau khi cởi thắt lưng đã được biến hóa sang bộ cánh đỏ quý phái, sang trọng chỉ trong một nốt nhạc.

Your browser does not support the video tag.

Màn trình diễn của Võ Hoàng Yến.