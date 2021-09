Trang phục gợi cảm của Yuna khi ITZY comeback lại khiến Knet tức giận: JYP đang làm gì với một đứa trẻ vị thành niên vậy?

Vào lúc 13h chiều ngày 24/9 (giờ Hàn), ITZYđã có màn trở lại với full album đầu tay mang tên 'Crazy In Love' và ca khúc chủ đề 'LOCO'. Đây là màn comeback thứ 2 của các cô gái nhà JYP từ sau 'Mafia In The Morning' vào tháng 4/2021. Bài hát chủ đề 'LOCO' được netizen đánh giá là không quá 'kén tai', tuy nhiên vẫn chưa thật sự nổi bật. Tuy nhiên về MV thì MV 'LOCO' đã nhận được phản ứng tốt khi bối cảnh đến concept đều mang tính thẩm mỹ cao.

ITZY - 'LOCO' MV

Tuy nhiên vẫn còn những tranh cãi xoay quanh cách xây dựng concept của JYP cho ITZY, đặc biệt là về mảng outfit. Vào ngày 24/9, ITZY đã có sân khấu quảng bá đầu tiên cho ca khúc 'LOCO' trên Music Bank. Tuy nhiên khi những hình ảnh chụp lại cảnh các thành viên ITZY đang trên đường đến KBS để ghi hình, nhiều netizen đã không khỏi kinh ngạc và thậm chí là bị sốc khi nhìn thấy outfit của em út Yuna. Trước tiên, không ai có thể phủ nhận rằng Yuna thật sự rất xinh đẹp và cuốn hút.

Tuy nhiên, nhiều người nhận ra rằng bộ outfit của nữ idol có phần gợi cảm quá mức cần thiết. Theo đó, phần cổ áo quá thấp, còn trang phục thì bó sát và đi kèm là một chiếc váy ngắn cũn cỡn. Phần tay áo cũng được thiết kế bằng loại vải xuyên thấu.