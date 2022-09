Trang phục biểu diễn của BlackPink bị chê

Ngày 26/9, My Daily đưa tin BlackPink biểu diễn ca khúc Shut Down trên sân khấu Inkigayo của đài SBS. Đây là sân khấu quảng bá đầu tiên và duy nhất trong lần trở lại này của BlackPink. Do đó, công chúng kỳ vọng công ty quản lý YG Entertainment đầu tư trang phục cho các thành viên.