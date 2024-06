Trang Pháp sang Hàn Quốc biểu diễn, bị nghi 'mượn' beat của nhóm nữ top đầu Kpop

Sau Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 1, Trang Pháp hiện là chị đẹp được săn đón nhất. Không chỉ thử sức với vai trò mới là thành viên nhóm nhạc LUNAS, Trang Pháp còn trở nên quen mặt với khán giả trẻ loạt sân khấu âm nhạc đình đám thời gian qua.

Chạy show không ngớt, mới đây, Trang Pháp có buổi diễn tại Busan, Hàn Quốc. Với khả năng sáng tác - produce, những sân khấu của Trang Pháp đều được cô tự mình làm mới phần âm nhạc. Tuy nhiên, đôi lúc Trang Pháp cũng gây tranh cãi.