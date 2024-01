Trang Pháp đối đầu Lệ Quyên

Song đội MLee cũng hội tụ vài giọng khủng lại còn đầu tư ác liệt cho phần nhìn với loạt “ngai vàng” cho các chị đẹp hóa thân thành các nữ hoàng ma cà rồng. Ai cũng lắp thêm bộ răng nanh như sẵn sàng cấu xé đối thủ. Vậy nhưng đội MLee cũng chỉ dẫn trước đội Thu Phương vẻn vẹn 2 phiếu (324/322).

Lợi thế nghiêng về Trang Pháp?

Sau khi tái thiết đội ngũ, đội Thu Phương - nay là đội Trang Pháp - đang cho thấy có nhiều lợi thế với các thành viên đều thực lực và được khán giả yêu mến như Mỹ Linh, Lan Ngọc, Uyên Linh, Nguyên Hà và Lynk Lee.

Trang Pháp từng có 3 ngày luyện múa cột cho liên khúc Chỉ là - Down bad for you nhưng phải bỏ vì lý do riêng. Nhưng rút cuộc cô cũng có màn trình diễn ấn tượng tại tập 13 sau 5 ngày luyện tập chịu nhiều chấn thương. Ảnh: BTC

H’Hen Niê, Diệu Nhi may mắn khi ở trong đội an toàn nên nghiễm nhiên vào chung kết không phải bàn cãi gì. H’Hen Niê trong phần trình diễn cá nhân ngay ở tập đầu thể hiện chỉ ở mức khá nhưng vẫn được ban cố vấn ưu ái chấm điểm cao ngang các diva.

Nhưng càng về sau cô càng cho thấy sự hạn chế trong giọng hát và kỹ năng trình diễn. Tuy nhiên phong thái và sự chân thành vẫn giúp hoa hậu chiếm được cảm tình của số đông khán giả.

Có khi nào đêm chung kết sẽ là màn đối đầu giữa hai “địch thủ tin đồn” là Lệ Quyên và Trang Pháp?

Lệ Quyên từng đăng đàn nói bóng gió về một chị đẹp hiếu thắng khó ưa nào đó trong cuộc thi. Dân tình đều dồn sự chú ý cho Trang Pháp.



Tiết mục mãn nhãn trên truyền hình nhưng lại không gặp may tại trường quay của đội hồi sinh. Ảnh: BTC.