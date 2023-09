Trang Nhung: 'Tôi phiền khi bị nói lấy chồng đại gia, ở nhà 100 tỷ đồng'

Gặp Trang Nhung tại căn biệt thự đồ sộ nằm ở quận Tân Bình (TPHCM), nữ ca sĩ sinh năm 1973 gây ấn tượng với ngoại hình trẻ trung bất ngờ. Ở tuổi 50, bà mẹ 4 con vẫn giữ nét duyên dáng trong bộ đầm màu hồng tím nữ tính.

Trang Nhung tâm sự chị sống ở nhà mặt phố, có chồng giàu nhưng luôn suy nghĩ và sống đơn giản, vô tư. Trong cuộc trò chuyện, thi thoảng chị ngẫu hứng cất giọng, hào hứng khoe với chúng tôi ca khúc vừa sáng tác.

Trang Nhung tiết lộ bí quyết xây tổ ấm cùng chồng doanh nhân.

Hỏi Trang Nhung có biết "nịnh chồng" không, chị khẳng định bản thân không khéo léo, không biết nói lời ngọt ngào. Khi hỏi về những thăng trầm từng trải qua, chị mỉm cười nói trên đời này không ai hoàn hảo, mỗi người có một mảnh đời khác nhau.

Có lẽ, chính sự thẳng thắn và cách sống vô tư là bí quyết giúp Trang Nhung có được sự trẻ trung, bình thản trong tâm hồn cùng một tổ ấm viên mãn.

"Tôi cho chồng leo cây 2 lần mới đồng ý hẹn hò"

- Thời con gái nổi tiếng xinh đẹp và được nhiều người theo đuổi, vì sao Trang Nhung lựa chọn ông xã làm bạn đời?

18 tuổi, tôi là giao dịch viên của Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. Lúc đó, tôi xác định chỉ tập trung vào công việc nên không tiếp xúc, trò chuyện với những thanh niên tiếp cận mình.

Một lần, anh ấy đi công tác, tình cờ gặp tôi. Anh là người từng trải nên rất biết cách nói chuyện. Biết tính tôi nhút nhát, anh đến thẳng quầy làm việc của tôi và nói: "Anh ra Quảng Ninh công tác nhiều lần, nhìn em anh thấy quý mến và có cảm tình.

Năm nay anh cũng đã 31 tuổi rồi, cũng cần lập gia đình nhưng chưa tìm được người ưng ý và phù hợp. Gặp em, anh cảm thấy muốn trò chuyện, chia sẻ, xem chúng ta có hợp nhau không. Nếu hợp thì nên duyên vợ chồng, nếu không thì chúng ta là bạn bè. Anh nói vậy em thấy sao?".

- Phản ứng của Trang Nhung lúc đó thế nào?

Tôi mắc cười nhưng cố… nhịn. Tôi nói: "Anh này kỳ quá, đang giờ làm việc ở cơ quan…". Thế là tôi bị anh mắng xối xả: "Đây là chuyện nghiêm túc, thiêng liêng của cả đời người. Sao em lại cười cợt thế?".

Rồi anh nói nếu tôi sợ không dám gặp riêng thì để anh về mời bố mẹ qua thưa chuyện với gia đình tôi, để mọi người cho phép chúng tôi tìm hiểu nhau, cho tôi yên tâm. Điều đó cho thấy anh rất thẳng thắn, rõ ràng.

Tôi đồng ý hẹn gặp anh, nhưng đến ngày hẹn thì lại trốn, không gặp (cười). Tôi rất nhút nhát nên gặp cũng chẳng biết nói gì, đặc biệt là với người lạ. Sau hai lần hẹn mà không gặp đó, có hôm tôi đi làm tại quầy giao dịch thì lại gặp anh, bị anh trách móc. Cuối cùng, anh mời bố mẹ ra gặp gia đình tôi, chúng tôi mới chính thức tìm hiểu nhau.

- Lúc đó ông xã chưa có gì trong tay, lại hơn chị 13 tuổi, chị rung động trước anh ấy bởi điều gì?

Khi bắt đầu quen biết nhau, anh đã 31 tuổi, điều kiện kinh tế bình thường. Lúc mới gặp, anh nhìn phong trần, ăn mặc giản dị nhưng ánh mắt toát lên sự thông minh, cách trò chuyện cuốn hút, duyên dáng và có sự tự tin về chính mình.

- Thời gian đầu kết hôn, vợ chồng Trang Nhung có gặp khó khăn về kinh tế?

Có chứ! Vợ chồng trẻ ai chẳng thế, lại còn tự khởi nghiệp nữa. Chúng tôi tự thân vận động, gặp không ít thăng trầm, nhiều lần ở nhà thuê. Tôi rất cảm phục và ngưỡng mộ anh ở ý chí, nghị lực bởi mỗi lần vấp ngã, anh đều tự đứng dậy. Những lúc khó khăn, tôi biết anh rất lo lắng nhưng luôn tỏ ra bình thản để tôi an tâm.

Thời mới cưới, vợ chồng trẻ cứ chia sẻ với nhau thôi. Chồng làm được bao nhiêu thì san sẻ với vợ, vợ làm được bao nhiêu thì hỗ trợ cho chồng, kiểu như vậy. Thời kỳ đó, chúng tôi làm bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu, không nghĩ được xa xôi. Dần dần thì cuộc sống tốt hơn, kinh tế cũng được cải thiện.

"Nhiều người mời tôi hát nhưng lại ngỏ ý… xin tài trợ"