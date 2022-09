Trang Nemo nói chuyện rớt cả răng, anh xã phản ứng phũ

Your browser does not support the video tag.

Trang Nemo nói chuyện rớt cả răng.

Tối 7/9, Trang Nemo gây chú ý chia sẻ hình ảnh selfie cùng hàm răng cái còn cái mất. Cụ thể, nếu hàm răng dưới của "hot girl bán hàng online" vẫn đều tăm tắp thì hàm trên của cô lại thưa thớt, có cái bị mài cụt gần đến lợi.

Theo chia sẻ của Trang Nemo, cô đang trong quá trình làm lại răng sứ. Theo kế hoạch là hôm nay cô sẽ lắp răng.