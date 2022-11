Trang Nemo đăng status 'biết ơn và xin lỗi' sau màn quỳ gối

14h20, sau khi xét hỏi, HĐXX cho toà tạm ngừng để hội ý. Đến 14h25, HĐXX cho rằng phiên tòa có nhiều tình tiết mới, phức tạp nên cần xem xét thêm.

HĐXX cho rằng cần làm rõ hành vi gây thương tích, yêu cầu xử lý hình sự của bị hại Phạm Lệ Khanh, nên tòa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Không lâu sau đó, Trang Nemo đã tiến gần đến phía bị hại là chị Lệ Khanh để nói lời xin lỗi. Cô thậm chí còn quỳ xuống nhưng bị hại Khanh không đồng ý.

Nạn nhân cho rằng đến giờ mới xin lỗi là quá muộn.



Ảnh: Người Lao Động.

Còn tại phiên tòa hôm 16/11 vừa qua, Zing đưa tin, trình bày quan điểm luận tội, đại diện VKSND quận 1 cho rằng, hành vi của các bị cáo đã làm mất trật tự, an ninh xã hội, cần có bản án nghiêm răn đe.