Tràng An trở lại, mang theo tấm lòng của người lái đò

Tràng An đã mở cửa đón du khách trở lại, ngay sau đó những người lái đò đã đóng góp và dùng thuyền của mình luồn lách qua những con hẻm nhỏ ngập đầy nước để đưa hàng cứu trợ đến người dân. Tràng An đã chính thức mở cửa đón du khách trở lại. Khu du lịch Sinh thái Tràng An đã chính thức mở cửa đón khách quay trở lại, giờ hoạt động từ 7 - 17 giờ, các tuyến hoạt động trước mắt là tuyến 2 và tuyến 4. Để đảm bảo an toàn, Ban Quản lý yêu cầu du khách nên sử dụng giày dép chống trơn trượt, đừng quên mang theo mũ, nón hoặc áo mưa tránh những cơn mưa bất chợt do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Ngay sau khi mở cửa, Ban Quản lý cùng những người lái đò KDL Sinh thái Tràng An đã có mặt tại các điểm cứu trợ, gồm Thôn Chi Phong, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư và Thôn Điềm Khê, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn. Những tấm lòng sẻ chia đã được trao tận tay tới các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Những chuyến hàng được người lái đò chở luồn lách đưa đến những nơi cần cứu trợ. Chỉ trong 2 ngày, hơn 200 phần quà đã được đưa đến gửi đến tận tay các hộ dân. Mỗi món quà là cả tấm lòng và sự sẻ chia mà BQL cùng các đồng đò muốn gửi tới mọi người. Nằm trong vùng lõi của di sản thế giới, khu du lịch sinh thái Tràng An là điểm đến được đánh giá là một trong số những cảnh quan đẹp và hấp dẫn nhất mà du khách không nên bỏ qua khi đến với vùng đất Cố đô. Tràng An đẹp như bức tranh thủy mặc, trữ tình và cảm xúc ấy cứ nhẹ nhàng như cơn gió may len lỏi vào tâm hồn, lay động trái tim du khách. Tràng An có hệ thống núi đá vôi và hang động tự nhiên hết sức đa dạng. Nhiều dãy núi đá vôi vách dựng đứng ôm trọn cả thung lũng, dưới chân các dãy núi đá vôi có rất nhiều hàm ếch, cửa hang là dấu tích sự xâm thực của nước biển. Bao bọc bên ngoài, luồn lách và kết nối bên trong các dãy núi là hệ thống sông ngòi dày đặc tạo nên hệ thống hang động xuyên thủy đặc biệt kỳ thú. Đến với Tràng An, ngoài ngắm cảnh núi non hùng vỹ, du khách còn được tìm hiểu những giai thoại hấp dẫn về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc khi khám phá các thủy động và hòa mình vào không khí linh thiêng, trầm mặc của các di tích văn hóa. Lễ hội tại Tràng An mang đến không khí vui tươi cho du khách. Hang Địa Linh là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của tuyến du lịch số 1, khởi hành từ bến thuyền sông Sào Khê. Với chiều dài khoảng 260 mét và vẻ đẹp huyền ảo của những nhũ đá lung linh, hang Địa Linh được ví như một kho báu chứa đựng những tuyệt tác của thiên nhiên. Hành trình khám phá hang Địa Linh vắt đầu từ bến thuyền sông Sào Khê. Du khách sẽ được ngồi trên những chiếc thuyền nan truyền thống, len lỏi qua các dãy nũi đá vôi hùng vĩ, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của Tràng An. Sau khoảng 15 phút di chuyển, thuyền sẽ đưa du khách đến cửa hang Địa Linh. Bước vào trong hang, du khách sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của không khí. Không gian trong hang mát mẻ, yên tĩnh, khác hẳn với không khí oi bức bên ngoài. Hang Địa Linh được mệnh danh là “hang Châu Báu” bởi vẻ đẹp lộng lẫy, huyền ảo của những nhũ đá muôn hình vạn trạng. Dưới ánh đèn mờ ảo, những nhũ đá óng ánh, lấp lánh như những viên ngọc quý, tạo nên một khung cảnh kỳ diệu, đẹp đến ngỡ ngàng. Những nhũ đá trong hang có nhiều hình dáng khác nhau, từ những cột đá cao vút, những bức rèm đá mềm mại đến những hình thù kỳ lạ, gợi lên trí tưởng tượng của du khách. Có những nhũ đá giống như những con rồng đang bay lượn, những nàng tiên đang múa hát, hay những con vật thần thoại trong truyền thuyết. Những người lái đò tranh thủ dọn dẹp rác để đón du khách. Không chỉ có vẻ đẹp tự nhiên, hang Địa Linh còn là nơi lưu giữ những dấu tích của con người từ xa xưa. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều hiện vật như đồ gốm, công cụ lao động…chứng tỏ nơi cư trú của người Việt cổ. Sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và con người đã tạo nên một vẻ đẹp độc đáo cho hang Địa Linh. Sau khi khám phá hang Địa Linh, du khách sẽ được trở lại với ánh sáng tự nhiên và chiêm ngưỡng một khung cảnh sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp. Những dãy núi đá vôi hùng vĩ, dòng sông Ngô Đồng êm đềm và những cánh đồng lúa xanh mướt tạo nên một bức tranh thiên nhiên hài hòa, thơ mộng.