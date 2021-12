Trần Vân 'Phố trong làng' lên tiếng vai diễn 'ảnh hưởng hình tượng phái nữ'

Your browser does not support the video tag.

Trần Vân trong trích đoạn phim 'Phố trong làng'

- Bạn có theo dõi các bình luận của khán giả về vai Hoài trong 'Phố trong làng'? Bạn nói sao khi nhân vật của mình bị chỉ trích vì sự đeo bám bất chấp với Nam?



Chắc có lẽ đa số mọi người chưa ai từng thấy và khó có thể chấp nhận được việc nữ giới mà quá chủ động như cô Hoài trong phim Phố trong làng. Vì như vậy cảm giác nhân vật mất giá quá, ảnh hưởng tới hình tượng của phái nữ (cười).



- Ngoài đời nếu là Trần Vân, bạn có chọn cách tấn công người mình thích như Hoài?



Trần Vân chưa có người yêu nên cũng không biết liệu có ai khiến mình lại "mất giá" như vậy không chứ thực sự nếu Vân là cô Hoài phiên bản đời thực chắc cũng không dám chủ động như vậy.