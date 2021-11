Trần Tuấn Thành - CEO công ty truyền thông nổi tiếng cầm đầu đường dây đánh bạc quốc tế hàng trăm nghìn tỷ là ai?

Kết quả khám xét văn phòng, nhà riêng của các bị can, cơ quan Công an đã thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD. Tổng số tiền khoảng trên 35 tỷ đồng liên quan đến đánh bạc. Tuy nhiên, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này được cơ quan Công an xác định với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng; 3 xe ô tô (hãng Porsche, Landrover, Mercedes), điện thoại các loại, số lượng lớn máy tính để bàn, máy tính xách tay, thẻ ngân hàng và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Trần Tuấn Thành chia sẻ rằng, luôn mong muốn mang đến những chia sẻ, kinh nghiệm thành công và con đường marketing đúng đắn cho những bạn trẻ đang định hướng sự nghiệp ở lĩnh vực này. Là người hướng ngoại, doanh nhân Trần Tuấn Thành luôn mong muốn lan tỏa hơn nữa nhiều năng lượng tích cực đối với giới trẻ.

Trần Tuấn Thành cũng từng chia sẻ: “Live Each Day As If It Was Your Last” – Sống mỗi ngày như thể ngày cuối cùng của bạn, vì thế dù hiện tại có đang như nào tôi vẫn sẽ không ngừng nỗ lực, tìm tòi hướng phát triển mới cho bản thân và cả công ty.

Ngoài ra, trên trang cá nhân, Trần Tuấn Thành cũng thường chia sẻ cuộc sống của mình. Là một doanh nhân trẻ tài năng thành đạt nên cũng không có gì lạ khi cuộc sống của Trần Tuấn Thành cũng ngập tràn trong sự xa hoa, giàu có với xe sang, đồ hiệu, du lịch sang chảnh...

Cuộc sống xa hoa, vương giả của Trần Tuấn Thành với xe sang, hàng hiệu, du lịch sang chảnh.

(Theo Nhịp Sống Việt/ Tổ Quốc)