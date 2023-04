Trấn Thành và những lần 'bỗng dưng biến mất' khỏi loạt gameshow

Trong khi đó tại Chạy Đi Chờ Chi – Running Man Vietnam mùa 1, Trấn Thành từng là một thành viên chủ chốt khi rất năng nổ, gây cười. Tuy nhiên đến mùa 2, anh cũng không tham gia mà vị trí này được thay thế bởi Trường Giang.

Nói về lý do Trấn Thành ngừng tham gia, phía NSX phủ nhận những tin đồn sai lệch và khẳng định mong muốn hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác, mời tham gia để tạo sự đa dạng.



Từng là một thành viên năng nổ nhất Running Man Vietnam, tuy nhiên Trấn Thành lại bất ngờ không tham gia mùa 2.

Về phía Trấn Thành, trong một cuộc livestream trò chuyện với khán giả, anh cũng từng chia sẻ về lý do vằng mặt tại 2 gameshow nổi tiếng này. Trấn Thành cho biết anh rất tiếc khi không tham gia được RunningMan Vietnam mùa 2. Lý do, đơn vị sản xuất sẽ có thông tin chính thức vì họ có chiến lược truyền thông riêng.

Để trấn an người hâm mộ, Trấn Thành cho biết lý do không tham gia do có sự cố nho nhỏ về sức khỏe. Đó cũng là lý do Trấn Thành không ngồi ghế giám khảo Thách thức danh hài mùa 7.

Là một MC tên tuổi, Trấn Thành trở thành “bảo chứng” cho độ hot của chương trình truyền hình với tài ăn nói khéo léo, hài hước. Chính vì vậy, bên cạnh những tranh cãi, không ít khán giả cho rằng thiếu vắng Trấn Thành sẽ làm giảm sức hút của các chương trình.

Theo VTC