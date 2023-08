Trấn Thành và Ngô Thanh Vân bất đồng về nghề diễn viên

Có nhiều người muốn chọn nghề mình thích và mong được thành công trong cái nghề đó nhưng không phải ai cũng làm được. Có những người làm cái nghề đó trước rồi mới yêu thích sau. Có những người sinh ra đã thích nghề đó, muốn làm nghề đó nhưng làm không giỏi. Vậy nên rất khó để làm hài hòa cái mình giỏi và cái mình muốn, vì đó là 2 định nghĩa khác nhau, phải làm cho rõ".

Sau đó, anh còn dành thêm lời khuyên cho các sinh viên, diễn viên trẻ tại đây: "Nếu có nhiều thì ít ra mình biết có những giới hạn nào để vượt qua và chúng ta có đang đi đúng con đường hay không. Ít ra mình đến học thì cô, thầy sẽ góp ý bản thân mình tới đâu và có nên theo cái nghề diễn này hay không.

Vì cái nghề này rất chua chát. To be or not to be (tạm dịch: Tồn tại hay không tồn tại). Một là các bạn có tất cả, hai là các bạn chẳng có gì hết. Mấy chục năm không có vai là không có vai. Tôi rất sợ khi tôi nói cái gì ra sẽ làm mất tinh thần của mọi người. Nhưng vì tôi muốn tốt cho các bạn nên phải nói thật...".