Trấn Thành, Thu Minh đều bị chê

Nhận xét về ca sĩ Phạm Anh Duy, cả Thu Minh và Trấn Thành bị khán giả chỉ trích miệt thị ngoại hình đàn em. Trong tập 12 "Bài hát của chúng ta", bốn gương mặt nghệ sĩ phải nói lời chia tay với chương trình. Trấn Thành lại có phát ngôn bị chê kém duyên Trích đoạn trong show Bài hát của chúng ta (Our song Việt Nam), Thu Minh, Trấn Thành nhận xét tạo hình của Phạm Anh Duy khiến khán giả tranh luận. Phân đoạn có trong tập 11 cách đây một tuần, song lại gây chú ý khi được ê-kíp đăng tải lên fanpage chương trình.

Trấn Thành (bìa trái) và Thu Minh hứng chịu "gạch đá" vì dùng từ "táp", "toang hoác" khi nhận xét miệng Phạm Anh Duy (giữa) Cụ thể, trong hình tượng nhân vật Joker hát hit Đường cong cùng Orange, Thu Minh đánh giá đồng thời dùng tay miêu tả: "Bé Anh Duy rất hợp vai Joker. Cái miệng của em không cần phải make up. Nó toang hoác như thế này". MC Trấn Thành bên cạnh phụ họa: "Chị biết không, Duy có thể một lúc táp hết ba chiếc hamburger". Đáp lại, Anh Duy nói: "Đàn ông miệng rộng thì sang" và bị Trấn Thành "chặn": "Nhưng rộng quá thì cũng tan hoang cửa nhà". Cách dùng từ của hai nghệ sĩ bị khán giả chỉ trích vô duyên, miệt thị ngoại hình Phạm Anh Duy. “Thu Minh chê người khác một cách kỳ cục, lại thêm Trấn Thành nữa, cả hai người đều vô duyên”, “Thu Minh dùng từ ghê quá. Miệng của người ta mà kêu toang hoác”, “Có cần phải nói thẳng vậy không. Thật là kệch cỡm. Trấn Thành vô duyên coi chừng nói không suy nghĩ lại bị vạ miệng đấy”, “Toàn người của công chúng mà phát ngôn không suy nghĩ, nghe vô duyên, không muốn xem luôn”… các ý kiến của khán giả để lại trên fanpage chương trình. 4 nghệ sĩ bị loại Tập 12 phát sóng tối 17/11, năm cặp song ca trình diễn gồm: Thanh Lam - Orange, Thu Minh - Vũ Thảo My, Quang Linh - Phạm Anh Duy, Lương Bích Hữu - OgeNus và Hoàng Hải - LyLy. Mở màn cho đêm thi là sự xuất hiện của khách mời Quang Hùng Master D cùng sân khấu Catch me if you can. Ca sĩ chia sẻ Thu Minh là thần tượng từ thuở nhỏ nên rất vui khi được gặp gỡ và có cơ hội song ca cùng đàn chị tại chương trình.

Các đội thi song ca trong tập 12 Tiết mục song ca đầu tiên, Hoàng Hải và LyLy mang đến bản mashup Cha và con gái - Sao cha không cùng sự xuất hiện của khách mời đặc biệt NSƯT Kim Tử Long. Màn trình diễn của hai cô cháu Thanh Lam - Orange với Áo mới Cà Mau cùng bản phối hiphop. Orange cho thấy tư duy âm nhạc sáng tạo khi kết hợp hò miền Tây cùng rap, trên nền nhạc trẻ trung, sôi động. Tiết mục song ca thứ ba là sân khấu cảm xúc khi kết hợp hai nhạc phẩm viết về mẹ Đứa con hư - Bát cơm mặn với phần thể hiện của Lương Bích Hữu và OgeNus cùng sự hỗ trợ của khách mời - NSND Kim Xuân. Tiếp nối đêm thi là phần trình diễn của Quang Linh - Phạm Anh Duy cùng bản mashup hai ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca Bắc Bộ là Chân quê - Về đi em, cùng bản phối Jazz-Funk trẻ trung, mới mẻ. Khép lại đêm bán kết là Thu Minh cùng Vũ Thảo My với sân khấu Giọt mưa thu - Tình đầu quá chén. Cả hai tiếp tục chứng minh khả năng trình diễn khi mang đến sự kết hợp đặc biệt của vũ đạo và xiếc đu dây.

4 nghệ sĩ phải nói lời chia tay chương trình là Quang Linh, Phạm Anh Duy. Hoàng Hải và LyLy Kết thúc đêm bán kết, hai cặp phải nói lời chia tay là Quang Linh - Phạm Anh Duy và Hoàng Hải - LyLy. Như vậy, đội Thanh Lam - Orange, Thu Minh - Vũ Thảo My và Lương Bích Hữu - OgeNus sẽ bước vào hành trình tìm kiếm cặp đôi vàng ở đêm chung kết tuần sau. Theo Tiền Phong