Trấn Thành review thiệp cưới Minh Hằng, liền bị bóc chuyên đi giày độn

Đám cưới thế kỉ đang đến gần, Minh Hằng đã rục rịch gửi thiệp cưới đến người thân, đồng nghiệp và bạn bè.

Mới đây, Trấn Thành đã có màn review chính thức chiếc thiệp cưới từ người em Minh Hằng. Theo đó, đám cưới của cả hai được tổ chức vào ngày 18/6 sắp tới ở Hồ Tràm, Vũng Tàu. Hôn lễ diễn ra khá quy củ với những quy định khắt khe.

Nam danh hài khen Minh Hằng quá đầu tư khi thiết kế thiệp cưới với hình ảnh cô dâu mặc đầm đính lông vũ xịn sò. Tiếp đến, anh cũng hé lộ luôn chú rể tên Quốc Bảo. Được biết, anh hiện là phó giám đốc một công ty sợi, hơn nữ ca sĩ 10 tuổi.