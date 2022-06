Trấn Thành nói gì khiến Chi Pu bật khóc ngay trên sân khấu?

Your browser does not support the video tag.

Phần chia sẻ của Kirby và Trấn Thành về Chi Pu

Ngay sau đó, host Trấn Thành đã tiếp lời rằng anh phải ghi nhận sự chịu chơi của Chi Pu. Cho đến thời điểm này nữ đội trưởng là một người cực kỳ chịu chơi với Street Dance Việt Nam.

Anh nói: "Tôi thấy có rất nhiều người đưa những góp ý không hay dành cho Chi Pu. Nhưng tôi thấy thế này, không phải đơn giản tự nhiên mà người ta có một vị trí nào đó trong xã hội.

Họ hiểu họ đang làm gì và họ sẽ làm gì. Hôm nay Chi Pu đứng ở đây, bạn ấy đã dám nhận làm captain (đội trưởng cho một chương trình lớn như thế này, tôi nghĩ bạn ấy không dại dột gì mà làm hỏng tên tuổi mà mình đã gây dựng từ trước đến giờ và bạn ấy hiểu mình phải làm gì với các tuyển thủ của mình''.