Trấn Thành nhận cái kết phũ khi ngỏ lời đóng chính MV của Hari Won

Sau khi liên tục “nhá hàng” về sự trở lại của mình trong âm nhạc, mới đây Hari Won vừa tung ra trailer MV Như Anh Đã Mong Chờ. Ca khúc sẽ được ra mắt vào ngày 10/11.

Trailer MV "Như Anh Đã Mong Chờ".

Dù chỉ trong ít giây ngắn ngủi, sự xuất hiện ngọt ngào của Hari Won và nam chính điển trai đã thu hút sự chú ý của khán giả. Nữ ca sĩ hoá thân thành cô dâu xinh đẹp, mong manh bên cạnh bạn diễn.