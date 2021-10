Trấn Thành lại hát, netizen phát bực vì 'cố chấp y hệt Chi Pu'

Your browser does not support the video tag.

Clip Trấn Thành hát Nàng Thơ khi làm giám khảo chương trình Ca Sĩ Thần Tượng

Xuất hiện trên sân khấu với vẻ ngoài khác lạ, Trấn Thành "nhập team" tóc bổ luống. Vẫn diện vest chỉnh tề nhưng ông xã Hari Won lại để chòm râu con kiến, mái tóc dài xoăn còn rẽ ngôi giữa cổ điển. Nam MC mang đến ấn tượng về hình ảnh chàng trai si tình nhưng cũng đầy mộng mơ.



Tuy nhiên, phần hát đến từ vị trí của Trấn Thành lại gây tranh cãi ồn ào trên mạng xã hội. Một số khán giả đánh giá là Trấn Thành chỉ nên làm MC, không nên lấn sân ca hát làm gì bởi anh sở hữu chất giọng mỏng, khi luyến láy tạo cảm giác chênh phô.