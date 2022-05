Trấn Thành khóc vì cặp LGBT 'muốn cưới nhưng không biết mời ai'

Không ai trong gia đình đồng cảm với Nguyễn Hồ. Tuy nhiên, anh may mắn nhận được tình yêu thương của gia đình người bạn gái 9 năm.

Your browser does not support the video tag.

Câu chuyện của chàng chuyển giới Nguyễn Hồ.

Đỉnh điểm của cảm xúc là khi Nguyễn Hồ nói về đám cưới - điều còn đang rất mơ hồ trong anh dù luôn mong mỏi. "Em cũng muốn có một đám cưới như anh Trấn Thành vậy, đẹp và lãng mạn. Nhưng mà… em không biết mời ai hết", chàng trai trải lòng.

Lời tâm sự của chàng chuyển giới đã làm Trấn Thành và dàn cố vấn khóc nghẹn ngào, nhiều khán giả cũng không cầm được nước mắt.