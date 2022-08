Trấn Thành khóc nức nở khi nghe Ali Hoàng Dương nói không có tiền

Your browser does not support the video tag. Clip Trấn Thành xúc động khi nghe Ali chia sẻ về khó khăn tài chính để thực hiện MV mới.

Cũng chính vì cảnh hôn này, trong họp báo, nam ca sĩ nhận được câu hỏi có phải bản thân là người "linh hoạt" trong các mối quan hệ tình cảm không? Sau khi suy nghĩ, giọng hát sinh năm 1996 đã đưa ra đáp án có phần "ngỡ ngàng". Nam ca sĩ trả lời: "Thật ra đến giờ thì em cũng chưa có câu trả lời cho vấn đề vừa rồi!".

Nữ ca sĩ Thu Minh ở nước ngoài cũng gọi điện thoại về chúc mừng Ali. Tuy là người anh rất thân thiết với Ali Hoàng Dương, nhưng Trúc Nhân khẳng định mình không được cho xem trước MV. Nam ca sĩ còn hài hước "nhại lời" ca sĩ Sơn Tùng: "Chú giấu kỹ quá, anh không biết gì cả!" khiến mọi người trong khán phòng đều cười bật cười.

Clip Thu Minh gọi điện thoại vè để động viên Ali. Đây là lầm hiếm hoi cô vắng mặt trong dịp quan trọng của đàn em.

Thanh Hòa

Theo VietNamNet