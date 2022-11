Trấn Thành đợi tới 2h sáng để ôm Như Quỳnh

"Với tôi, chị Như Quỳnh có nhiều cái "the best" (tốt nhất). Chị là một hiện tượng hiếm hoi đẹp cả giọng hát lẫn cách sống. Nhiều năm nữa cũng không có ai thay thế được Như Quỳnh", Trấn Thành nói.

Đặc biệt, dù tiết mục kết thúc lúc 0h, nam MC vẫn ngồi đợi đến khi chương trình kết thúc lúc hơn 2h sáng chỉ để đến ôm Như Quỳnh.