Trấn Thành dọa kiện khi vợ bị đặt nghi vấn ly hôn, bỏ nghề

Không lẽ giờ tự nhiên lấy chồng ở nhà hoài, tôi rất là sợ những người phụ nữ rảnh rỗi là sinh nông nổi. Mấy bà rảnh ở nhà, không có chuyện làm, tối ngày 'Anh đang ở đâu vậy?', 'Anh đang làm gì?', 'Anh đang đi với ai?'... Mấy bà đó về nhà chuyên gia bị gây lộn lắm.

Người ta trăm công nghìn việc, lo công chuyện muốn bạc đầu rồi mà tối ngày phải trả lời những tin nhắn đó nên người ta mới chán đó. Vợ em là người sống rất văn minh, tự lập, tự chủ.

Bên Hàn Quốc dạo này rất nhiều công việc nên vợ em bay đi bay về, em cảm thấy vui vì điều đó, thấy vợ mình hay ho chứ ai ở nhà xà nẹo, xà nẹo hoài.

Tui không đăng hình vợ tôi cái là nói có vấn đề, kỳ", ông xã Hari Won thẳng thắn.

"Còn ai nói tụi tôi có xích mích hay rạn nứt đổ vỡ đâu, đợi đấy, đợi coi chừng nào tôi đổ. Tức ha", Trấn Thành nhắn nhủ thêm.