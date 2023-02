Trấn Thành có hành động 'đẹp' với con gái của Cẩm Vân

Mới đây ca khúc Phân Tâm 1 Chút của CeCe Trương đã chính thức ra mắt khán giả. Đây là sản phẩm đánh dấu việc lần đầu tiên CeCe sáng tác đồng thời kiêm luôn vị trí giám đốc sản xuất, trực tiếp quản lý tất cả mọi hoạt động của dự án.

Bài hát được ra đời từ chính những cảm xúc, trải nghiệm của CeCe, khi “rung động” trước ai đó, cô nàng sẽ “bật đèn xanh” ngay và luôn.