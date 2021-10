Trấn Thành che mặt 'ẩn danh' thi hát bị giám khảo loại thẳng tay

Cụ thể, thời điểm đó, nam diễn viên hài đảm nhận vai trò MC cho chương trình nhưng để góp vui, anh chàng đã đeo mặt nạ giả làm thí sinh đi thi.

Tuy nhiên, Trấn Thành còn chưa hát được nửa bài thì đã bị giám khảo Bằng Kiều bấm nút đỏ đề nghị dừng lại. Vài giây sau, nhạc sĩ Huy Tuấn cũng làm điều tương tự. Vì Trấn Thành vẫn cố chấp hát nên ca sĩ Bằng Kiều đã nhấn luôn nút đỏ còn lại, vậy là nam MC có 3 sự từ chối.

Sau đó, nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét: "Giọng thì cũng được nhưng phong cách trình diễn hơi bị rụt rè, tôi nghĩ bạn ra thì cần phải có gì khác đặc biệt hơn chứ hát là không ổn rồi!". Sau đó, "thí sinh" đề nghị cho thêm cơ hội để... hát cải lương bài Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa.