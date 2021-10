Trấn Thành 'bắn' rap phát hoảng: 'Trời sinh cả cặp với Chi Pu'

Mới đây, dân tình rần rần truyền tay nhau đoạn clip Trấn Thành hát rap "quẩy banh nóc" trong một chương trình cách đây đã lâu.

Clip Trấn Thành hát rap "quẩy banh nóc"

Theo đó, MC Trấn Thành có nhiệm vụ mở màn. Anh mang đến mash-up 3 ca khúc nổi bật năm 2019 là Em Đã Thấy Anh Cùng Người Ấy, Đau Để Trưởng Thành và Hai Triệu Năm nhưng được viết lại lời.