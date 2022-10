Trăn nuốt chửng cá sấu, bất ngờ bị con mồi đâm thủng bụng

Loài trăn có thể nuốt chửng được những con mồi lớn như hươu, cá sấu. Có được điều này do miệng chúng có lớp da siêu co dãn và bộ hàm cơ động, chỉ được kết nối lỏng lẻo với một dây chằng cho phép chúng có thể mở to miệng hơn rất nhiều lần để nuốt trọn con mồi.

Đặc biệt là loài trăn Miến Điện, chúng có thể mở to miệng hơn 6 lần so với đồng loại cùng kích thước. Đáng chú ý, nó có khả năng sinh sản cao, sự phát triển tính dục nhanh và tuổi thọ lớn khiến việc kiểm soát loài này gặp nhiều khó khăn.

Đồng thời, trăn Miến Điện là mối đe dọa đối với động vật hoang dã, đặc biệt các loài có vú cỡ trung.