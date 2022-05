Trần nhà bị mốc đen, giải quyết nhanh gọn trong 5 phút bằng nguyên liệu sẵn có ở bếp

Dùng tro bếp pha với một chút nước, tạo thành hỗn hợp đặc quánh. Dùng bàn chải quệt hỗn hợp này lên phần tường bị nấm mốc, ố vàng. Chờ 5 phút rồi rửa lại bằng nước sạch là các vết bẩn, nấm mốc nhẹ đã bị đánh bật ra khỏi tường rồi.

Hàn the



Hàn the khá hữu hiệu trong việc tẩy mốc trên tường. (Ảnh minh họa)

Hàn the là chất tẩy rửa tự nhiên, khá dễ kiếm. Với cách này, bạn chỉ cần pha hàn the với nước, tỷ lệ 3 lít nước cho 1 ly hàn the. Sau đó, bạn dùng bàn chải, nhúng dung dịch chà lên vết bẩn, nấm mốc rồi lau lại bằng nước sạch là được.

Xà phòng

Hòa tan xà phòng nước theo tỷ lệ 1:3. Sau đó, bạn dùng bàn chải thấm dung dịch, chà lên mảng tường bị nấm mốc rồi rửa sạch lại bằng nước. Lưu ý, cách này có thể xử lý nấm mốc nhưng hiệu quả không cao, chỉ dùng được với các vùng nấm mốc nhẹ.

Oxy già