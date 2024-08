Trần Nghiên Hy tháo nhẫn cưới, tiếp tục bùng nổ tin đồn ly hôn với Trần Hiểu khắp cõi mạng

Trần Nghiên Hy 41 tuổi, nổi tiếng với phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You Are The Apple of My Eye). Cô và Trần Hiểu bén duyên khi đóng Tiểu Long Nữ và Dương Quá ở Thần điêu đại hiệp 2014.

Tài tử kém vợ bốn tuổi, được giới chuyên môn và khán giả đánh giá tích cực diễn xuất trong Lục Trinh truyền kỳ, Thần điêu đại hiệp 2014, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Bác sĩ nhi khoa tài ba, Mộng hoa lục.

Theo Gia đình Việt Nam