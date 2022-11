Trận mưa lớn hiếm gặp khiến đường phố thành Vinh ngập sâu

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, từ ngày 22/11, trên địa bàn Nam Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 13h ngày 22/11 đến 13h ngày 23/11 phổ biến 50-150mm, có nơi như Chợ Tràng (Nghi Lộc, Nghệ An) hơn 346mm, Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) hơn 340mm, Hồ Cu Lay (Can Lộc, Hà Tĩnh) hơn 300mm...

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường tại TP Vinh (Nghệ An) sáng 24/11 (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Nguyễn Văn Lượng - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ cho biết, hiện tượng mưa lớn vào thời điểm này là khá ít gặp ở khu vực. "Rất lạ là từ tối qua đến sáng nay (24/11), mưa lớn tập trung chủ yếu ở TP Vinh", ông Lượng thông tin.