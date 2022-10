Trăn gấm dài hơn 5m nuốt chửng chó nhà

Con trăn gấm cỡ lớn được tìm thấy bởi Netnarin Siriyanon, 40 tuổi, khi anh đang đi cắt cỏ dọc bờ ao tại một ngôi làng ở tỉnh Chachoengsao (Thái Lan). Netnarin cho biết anh đã nhìn nhầm con trăn là một khúc gỗ và suýt dùng liềm cắt vào người nó, nhưng đã giật mình khi nhìn thấy con vật chuyển động.

Netnarin nhận thấy phần bụng của con trăn phình to bất thường, nghĩa là con vật vừa có bữa ăn no nên di chuyển một cách chậm chạp. Kích thước to lớn của con vật khiến Netnarin hoảng sợ nên để yên cho nó nằm tại bờ ao rồi nhanh chóng trở về nhà.