Trân Đài trổ tài hát tiếng Thái: Liệu sẽ 'nối gót' Thùy Tiên?

Không những "gây bão" truyền thông trong nước lẫn quốc tế với màn xử lý tà chuyên nghiệp. Trân Đài đã ghi điểm mạnh với fans lẫn báo chí Thái Lan.

Mới đây, một đoạn clip trên Tik Tok đã ghi lại được khoảnh khắc trong hậu trường của Trân Đài khi đang phỏng vấn cùng truyền thông. Ngoài những màn đối đáp tinh tế, thông minh thì dân mạng còn không khỏi bất ngờ và dành lời khen cho Trân Đài khi thể hiện khả năng ca hát trong một bài hát tiếng Thái dành tặng cho nước chủ nhà.

Your browser does not support the video tag.

Cụ thể, Trân Đài đã thể hiện một đoạn trong bài hát The Stage Of My Life - bài hát chủ đề của cuộc thi Miss Tiffany's Universe của Thái Lan. Không khiến người hâm mộ thất vọng, Trân Đài đã thể hiện vô cùng tốt ca khúc này.