Trận chiến quyết định ở Donbass và những nước cờ chiến thuật của Nga

Ở giai đoạn hai của chiến dịch quân sự, Nga được cho là có nhiều lợi thế hơn so với giai đoạn đầu do chỉ tập trung lực lượng vào một mặt trận. Với sự vượt trội về hỏa lực, Nga cũng có ưu thế hơn ở địa hình rộng, trống trải.

Tuy nhiên, đà tiến công của Nga gặp trở ngại khi những cây cầu bị Ukraine phá hủy. Kiev cho biết, lực lượng của họ đã phá hủy hàng chục xe quân sự Nga tìm cách vượt sông Siversky Donets ở Lugansk. Ngoài ra, ở Donbass, Nga cũng sẽ phải đối mặt với khoảng 40.000 binh sĩ thuộc những đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Ukraine - lực lượng đã có kinh nghiệm chiến đấu 8 năm qua và đã quen thuộc với địa hình.

Nếu giữ được phòng tuyến Donbass, Ukraine gần như có thể chặn đứng chiến dịch quân sự của Nga và có thêm thời gian để củng cố lực lượng. Ngược lại, nếu Nga kiểm soát hoàn toàn Donbass, đó sẽ là bàn đạp để họ dễ dàng kiểm soát Kharkov, Odessa, lập một hành lang trên bộ nối đến bán đảo Crimea, ngăn Ukraine tiếp cận các vùng biển, và thậm chí đưa lực lượng trở lại Kiev một lần nữa.

Theo giới phân tích, dù nhận được nguồn hỗ trợ quân sự dồi dào từ phương Tây nhưng Ukraine sẽ đối mặt với những khó khăn rất lớn tại Donbass. Khác với Nga, họ không thể huy động toàn bộ lực lượng từ phía bắc sang phía đông vì vẫn cần phòng thủ ở Kiev và các khu vực xung quanh. Do vậy, các lực lượng của Ukraine đồn trú ở phía đông sẽ là lực lượng chủ đạo để đối phó với các cuộc tấn công của Nga trong bối cảnh các tuyến đường tiếp tế bị phá hủy.

NGA THAY ĐỔI CHIẾN THUẬT

Giới phân tích cho rằng, sau những thất bại ở giai đoạn đầu của chiến dịch, Nga đã rút ra kinh nghiệm, thay đổi chiến thuật ở mặt trận miền Đông. Điều dễ nhận thấy nhất, Nga dường như không còn theo đuổi chiến thuật "đánh nhanh, thắng nhanh".

Nga đang đạt được những bước tiến nhỏ tại Donbass do tốc độ tiến công chậm lại so với giai đoạn đầu nhằm giảm thương vong. Mặt khác, theo các chuyên gia phương Tây, Moscow khó có thể đạt bước tiến lớn ở mặt trận này dù đã kiểm soát đến 80% Donbass do chưa thể khắc phục hết những thiếu sót ở giai đoạn đầu và do thiếu binh sĩ. Các chuyên gia cho rằng, việc Nga huy động lực lượng từ Kharkov và Mariupol để tập trung cho mặt trận Donbass cũng không thể tạo nên sự khác biệt.

Washington Post dẫn nhận định của giới chức Lầu Năm Góc cũng cho rằng, chiến thuật của Nga hiện nay là tấn công bằng các đơn vị nhỏ và thu hẹp phạm vi mục tiêu, thay vì tấn công bằng các đơn vị cấp tiểu đoàn quy mô lớn như trước kia. Cụ thể, các đại đội Nga với khoảng vài chục đến vài trăm binh sĩ tiến hành các đợt tấn công vào Donbass, thay vì các đơn vị tác chiến cấp tiểu đoàn với quân số lên đến 1.000 người. Các đơn vị này tập trung tấn công và kiểm soát các khu dân cư như làng mạc hay các giao lộ, thay vì tìm cách bao vây cả một thành phố lớn.