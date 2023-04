Trần Bảo Sơn xác nhận chia tay bạn gái, lý do đổ vỡ là gì?

Theo Trần Bảo Sơn, anh chưa may mắn trong tình yêu sau đổ vỡ hôn nhân với Trương Ngọc Ánh và chia tay mẹ của con gái thứ hai: "Tôi không nghĩ sự đổ vỡ do ảnh hưởng từ công việc, chỉ là chưa may mắn trong tình yêu thôi. Tôi tin vào duyên số nên chuyện tình yêu trong tương lai, tôi để mọi thứ tự nhiên".



Diễn viên Trần Bảo Sơn