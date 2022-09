Trần Bảo Sơn khoe con gái 2 tuổi, giữ kín danh tính mẹ em bé

Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh từng là cặp đôi đẹp trong showbiz. Tuy nhiên bất ngờ năm 2014 hai diễn viên tuyên bố ly hôn do "không còn tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống". Dù chia tay nhưng cặp đôi cư xử văn minh, luôn dành những lời tốt đẹp cho nửa kia và thường xuyên liên lạc, gặp gỡ vì con gái chung Bảo Tiên.

Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn khi còn là vợ chồng.

Sau ly hôn Trương Ngọc Ánh năm ngoái xác nhận hẹn hò diễn viên Anh Dũng kém cô 14 tuổi trong khi Trần Bảo Sơn kín tiếng trong đời tư. Anh không công khai hẹn hò bất cứ ai và tháng 5/2021 bất ngờ thông báo có thêm con gái ở tuổi 49 nhưng giữ kín danh tính người phụ nữ hiện tại của mình.

Trần Bảo Sơn vẫn đi lại thường xuyên giữa Mỹ và Việt Nam. Anh đầu tư kinh phí lớn sản xuất phim Con đường vô tận với bối cảnh ở cả New York và Việt Nam nhưng quá trình hoàn thành bị đình trệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nam diễn viên chia sẻ với VietNamNet, do dịch Covid-19 và tình hình phim ảnh trong nuớc không khả quan lắm nên sẽ triển khai dự án này vào đầu năm sau.

Quỳnh An