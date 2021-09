Trạm y tế lưu động cần phân loại tốt F0 tại nhà để chăm sóc hiệu quả

- Đánh giá các nhóm nguy cơ cho chính xác để có hướng chăm sóc, điều trị tốt nhất.

- Với người cao tuổi, nhiều bệnh nền nhất định phải tìm cách động viên, giải thích cho họ thấu hiểu họ đang thuộc nhóm nguy cơ cao nên phải vào khu thu dung tập trung.

Trong số hơn 700 F0 tại nhà phải sàng lọc ra xem nhóm nguy cơ chuyển nặng gồm những ai để có chú ý đặc biệt, sẵn sàng oxy để cấp cứu cho họ và có kênh kết nối để chuyển viện. Nhóm trẻ tuổi không triệu chứng cũng không được chủ quan, xem nhẹ việc hỏi han, cập nhật tình hình sức khỏe, bởi họ cũng tiềm ẩn nguy cơ chuyển nặng.