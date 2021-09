Trầm trồ trước nhan sắc hai con mỹ nam Ngô Tôn - Lám thế nào để tối ưu hóa gen trội của bố mẹ cho thế hệ sau?

Ngô Tôn lúc nhỏ cũng kế thừa nhiều gen trội của bố mình như đôi mắt to, sống mũi thẳng, môi dưới hơi dày...

4. Tai: tai lớn hay nhỏ là di truyền rõ ràng; nếu cha mẹ hoặc mẹ chỉ cần một người có tai to, trẻ sinh ra rất có thể cũng sở hữu một đôi tai to.

5. Hàm: nếu một trong hai bố hoặc mẹ có cằm lớn nhô ra, con cái của họ cũng có thể có cằm giống như bố/mẹ mình.

6. Béo phì: nếu cả cha mẹ đều béo, 53% cơ hội trẻ cũng sẽ trở thành một người thừa cân; nếu cha mẹ có một bên béo, xác suất béo phì của trẻ giảm xuống còn 40%. Điều này cho thấy béo hay không béo, có một nửa yếu tố do di truyền quyết định.

7. Tóc: nếu cha mẹ có vấn đề về chứng hói đầu, hầu hết “đặc điểm” này sẽ truyền cho trẻ sơ sinh. Ví dụ, người cha bị hói, xác suất di truyền cho con trai là 50%; cha và mẹ cũng bị hói, 25% xác suất hói đầu của họ sẽ truyền lại cho cháu của mình.

8. Mụn: nếu cả cha lẫn mẹ bị mụn, tỷ lệ mắc bệnh của trẻ sẽ cao gấp 20 lần so với những người không có tiền sử gia đình.

9. Kiểu chân: đôi chân của trẻ cũng có thể được thừa hưởng từ cha mẹ; nếu cha mẹ có đôi chân dài, đứa trẻ cũng có thể có đôi chân dài; nếu cha mẹ chân quá ngắn, chân của đứa trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng...

Làm thế nào để tối ưu hóa gen trội của bố mẹ cho thế hệ sau?

1. Bố mẹ đều tương đối đen, làm sao để sinh con trắng?

Muốn sinh em bé trắng, phụ nữ mang thai trong thời gian chuẩn bị mang thai và mang thai, nên ăn nhiều thực phẩm giàu Vitamin C. Vitamin C có tác dụng can thiệp vào việc sản xuất Melanin của da, làm giảm sự kết tủa của Melanin, do đó da em bé sẽ trắng sáng, mịn màng. Một số mẹ có kinh nghiệm cũng chia sẻ rằng uống nhiều sữa trong khi mang thai cũng có thể làm làn da em bé trắng hơn.