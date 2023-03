Trầm trồ lịch trình du lịch Việt Nam do trí tuệ nhân tạo đưa ra

Your browser does not support the video tag.

Dựa trên các hành trình mẫu có sẵn trên mạng, có thể thấy danh sách mà Notion AI đưa ra bao gồm khá nhiều điểm tham quan chính ở Hà Nội, gồm cả phố đường tàu và chợ đêm.

Phần mềm còn đưa ra các gợi ý về cửa hàng ăn như Chicago Pizza và một hàng chuyên bán đồ ăn Italia để đề phòng trường hợp du khách không hợp với đồ ăn địa phương. Cả hai quán này đều được đánh giá cao trên mạng.