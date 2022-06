Trạm khí tượng duy nhất Việt Nam được thế giới công nhận "hơn 100 năm tuổi"

Tại đây còn có trạm thu phát sóng với cột ăng ten khá cao. Khu vực này cực kỳ quan trọng việc đảm bảo an ninh, an toàn không chỉ của quận Kiến An mà còn của TP Hải Phòng. Được biết, tại Trạm Khí tượng Phù Liễn có Bảo tàng Thiên văn Việt Nam lưu giữ nhiều văn bản, tư liệu quý tái hiện quá trình 120 năm hoạt động, phát triển của ngành khí tượng thủy văn, những thành tựu thiên văn Việt Nam, kết quả hợp tác với các nước bạn như: Ba Lan, Pháp, Nhật Bản trong việc hiện đại hóa thiết bị theo dõi khí tượng thủy văn. Theo một nhân viên tại trạm, bảo tàng này hiện không mở cửa đón khách tham quan do tòa nhà cũ đang bị xuống cấp.