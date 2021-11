Rất đông người dân hiếu kỳ xem sự việc

Gần 12 giờ ngày 7/11, xe công an, xe cảnh sát cơ động, xe chữa cháy của TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đang bao vây khoảng 300 mét trên đường Suối Chồn tổ 3 ấp Bàu Cối, phường Bảo Quang , TP Long Khánh.



Theo người dân chứng kiến, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, người đàn ông khoảng 40 tuổi dùng vật giống súng, nghi là cướp lao vào nhà dân. Hoảng sợ, vợ chồng ông K. cùng các con chạy ra ngoài hô hoán.



Sau đó, người đàn ông này dùng vật giống súng bắn hơn 10 phát và dọa đốt ngôi nhà này.



Công an TP Long Khánh đã triển khai lực lượng công an, cơ động, cảnh sát chữa cháy tiếp cận hiện trường.



Đối tượng vẫn đang cố thủ trong nhà. Phía Công an TP Long Khánh vẫn chưa thông tin.