Trailer Miss Universe 38 giây, Kim Duyên áp đảo với 4 lần xuất hiện

Số khác còn hóm hỉnh cho rằng đây có thể là "tín hiệu tốt" mà BTC ngầm gửi gắm đến đại diện Việt Nam.

Trailer chính thức của bán kết Miss Universe 2021.

Hiện tại, Hoa hậu Hoàn vũ 2021 đã đi được hơn nửa chặng đường ở Eilat, Israel. Chưa đầy 1 tuần nữa, cuộc thi sẽ khép lại với sự lộ diện của tân hoa hậu.