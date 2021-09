'Trái tim phụ nữ': Sarp bất ngờ xuất hiện cứu mẹ con Bahar trước âm mưu bắt cóc của kẻ thù

Ông Suat vì muốn giữ Sarp lại cho con gái Piril mà không từ thủ đoạn. Ông nhắn cho thuộc hạ của mình giả vờ là Sarp để nhắn tin “dụ” Bahar tới nơi chồng cũ ở. Lúc Bahar tới thì ông ta lại cho người khác tới trường học bắt Nisan và Doruk đi để đe doạ Bahar phải làm theo những gì họ sai khiến. Lúc đó, vợ 2 của Sarp là Piril cũng vừa bế 2 cậu con trai của mình xuống chơi ở sảnh khách sạn để cố tình cho Bahar biết Sarp đã có gia đình mới. Khi biết được sự thật, Bahar khóc nức nở và muốn chạy ngay tới hỏi Sarp nhưng lại bị thuộc hạ của ông Suat ngăn cản. Đứng giữa một bên là tìm lời giải thích của chồng còn một bên là an toàn của 2 đứa con, Bahar chỉ biết cắn môi khóc nức nở.

Về phía Sarp, kể từ sau lần đầu gặp lại Bahar anh vẫn không dám lộ diện vì sợ sẽ gây nguy hiểm cho vợ con. Anh cũng đã sai “lính” tìm cho mình một chỗ ở thật an toàn để đưa 3 mẹ con Bahar đi trốn nhưng lại bị bố vợ âm thầm “cản đường”. Tuy nhiên, kẻ thù của Sarp là ông Nerzi cũng đã sớm cho người theo dõi mọi động tĩnh của mẹ con Bahar, chỉ chờ khi Sarp xuất hiện sẽ bắt anh ngay lập tức.

Sở dĩ ông Nerzi có mối thù không đội trời chung với Sarp là do Sarp đã giết chết người con trai duy nhất của ông ta. Trước kia, bố của Piril ép cô phải cưới con trai của ông Nerzi để có lợi trong việc làm ăn. Dù con trai của Nerzi rất thích Piril nhưng cô lại không hề có tình cảm với anh. Ngay trong đêm 4 năm về trước, khi Sarp được Piril cứu lên từ dưới biển, anh thấy cô đang bị bạn trai bạo hành nên đã ngăn cản và không may khiến cho anh ta thiệt mạng. Chính vì thế, ông Nerzi đã ghim mối thù này suốt bao nhiêu năm và luôn tìm cơ hội trả thù. Và đây cũng là lý do khiến Sarp phải sống dưới cái tên Alp bấy lâu.