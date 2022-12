Trái phiếu doanh nghiệp sắp được cứu?

Liên quan những sửa đổi trong dự thảo, đại diện DN này cho rằng việc kéo dài thời gian, quy định về nhà đầu tư chuyên nghiệp và các nội dung khác đều mang tính chất hỗ trợ "thả lỏng" hơn cho thị trường trái phiếu. "Vấn đề còn lại là niềm tin của nhà đầu tư đã bị xói mòn, khó trở lại như trước. Vì vậy, sau những khó khăn này, các DN phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba trước đây để xây dựng lại niềm tin, rồi mới tính đến phát hành trái phiếu…" - vị này chia sẻ.

Các chuyên gia cũng nhìn nhận dự thảo sửa đổi Nghị định 65 mang tính chất "chữa cháy" nhiều hơn. Bởi câu chuyện thị trường trái phiếu hiện nay là tắc thanh khoản và thiếu niềm tin, khi niềm tin không còn thì ảnh hưởng rất lớn đến thanh khoản. Để vực dậy niềm tin trên thị trường trái phiếu, cần thời gian để thẩm thấu những chính sách trên.

Nên bỏ quy định nhà đầu tư chuyên nghiệp?

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI), nhìn nhận những điểm mới tại dự thảo sửa đổi Nghị định 65 là sự điều chỉnh hợp lý và lẽ ra phải làm sớm hơn. Về các nội dung chỉnh sửa, ông Hải cho rằng trên thị trường trái phiếu DN lâu nay, trái phiếu ngân hàng chiếm phần lớn, khoảng 65%-70%, điều này khá an toàn cho thị trường. Phần còn lại do các DN bất động sản đã cố tình làm sai, phát hành không đúng mục đích, che giấu để dẫn dắt nhà đầu tư mua trong khi họ không am hiểu nhiều. Chính vì vậy, khi sửa đổi Nghị định 65 không nên đưa vào quy định nhà đầu tư chuyên nghiệp, trong đó có điều kiện tài chính trên 2 tỉ đồng. Bởi thực tế, nhiều nhà đầu tư có tiền hàng chục tỉ đồng nhưng cũng không chuyên nghiệp hoặc dù có tài khoản chứng khoán nhiều năm nhưng không biết phân tích tài chính, không biết cách đầu tư thì cũng không gọi là chuyên nghiệp. Nếu áp vào sẽ rủi ro cho chính nhà đầu tư vì các đơn vị tư vấn phát hành sẽ cố tìm cách lách.

Theo ông Hải, chỉ nên quy định 2 loại trái phiếu là trái phiếu ngân hàng và trái phiếu không phải của ngân hàng. Nếu đã là trái phiếu ngân hàng thì không cần bảo lãnh, còn trái phiếu khác bắt buộc phải có đơn vị bảo lãnh đủ điều kiện.

SƠN NHUNG - THÁI PHƯƠNG